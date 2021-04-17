Кавазашвили назвал лучшего защитника и вратаря России

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Бывший голкипер сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался по поводу лучшего вратаря России на данный момент.
Кавазашвили назвал лучшего защитника и вратаря России
  • © РИА Новости / Александр Вильф

По его мнению, страж ворот «Зенита» Андрей Лунёв перестал прогрессировать, хотя раньше он считал, что у того вместе с вратарём «Спартака» Александром Селиховым хорошее будущее с перспективой бороться за место в воротах сборной России, но травмы повлияли на карьеру игроков.

«Лунёву дали возможность играть, Селихову — нет, потому что стоит Максименко. В итоге на сегодняшний день у нас самый лучший вратарь — Гилерме. Бразилец с российским паспортом, да (смеётся). А лучший защитник — другой бразилец с российским паспортом, Марио Фернандес. Позор, дожили», — цитирует Кавазашвили «Спорт уик-энд».

Гилерме дебютировал за сборную России в 2016 году, а Фернандес выступает за российскую национальную команду с 2017-го.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил проведение контрольных матчей с Польшей и Болгарией перед Евро-2020.

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