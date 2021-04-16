Захарова назвала аморальными заявления в США о возможном бойкоте ОИ-2022

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение о возможном отказе США от участия в зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Когда говорят о бойкоте Олимпийских игр, это находится вне правовых рамок. Это абсолютно аморально, потому что бьёт по странам, по народам, по спортсменам. Идёт дестабилизация по целому ряду направлений», — приводит слова Захаровой «Матч ТВ».

Она отметила, что перед Играми-2014 в Сочи было огромное количество материалов об отсутствии безопасности, террористических угрозах в России.

«Целевой аудиторией, на которую ориентировались западные партнёры, были люди, которые должны были приехать, но с точки зрения западного мейнстрима не должны были. Поэтому их запугивали. Также говорилось об отсутствии нормальных условий для проживания, экологических проблемах. Всё варилось в одном котле. Несмотря на то что этот коллапс действительно заявлялся, он случился не с Олимпийскими играми в Сочи, а именно с концепцией, которая навязывалась западным мейнстримом. Это всё обернулось настоящим праздником и грандиозным событием в международном спорте», — добавила Захарова.

В начале апреля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон готов обсуждать с союзниками идею бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году, сославшись на возможные нарушения прав человека со стороны правительства КНР и геноцид уйгуров, который китайская сторона отрицает.

Ранее Олимпийский комитет США выступил против бойкота ОИ-2022.