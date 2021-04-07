Олимпийский комитет США выступил против бойкота ОИ-2022

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Олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPC) выступил против возможного бойкота зимних Игр-2022 в Пекине.
Олимпийский комитет США выступил против бойкота ОИ-2022
  • Reuters

«Комитет выступает против бойкота, поскольку это не повлияет на решение глобальных проблем. У США достаточно инструментов, чтобы обсуждать с Китаем вопрос о правах человека. Мы не считаем, что спортсмены должны служить инструментом в данной ситуации», — заявила президент комитета Сюзанн Лайонс на пресс-конференции.

Официальный представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон готов обсуждать с союзниками идею бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году, сославшись на возможные нарушения прав человека со стороны правительства КНР и геноцид уйгуров, который китайская сторона отрицает.

Ранее сообщалось, что США будут обсуждать возможный бойкот ОИ-2022 в Пекине.

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