Слуцкая: Коляда и Семененко показывают хорошее катание на высоком уровне

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая оценила выступление россиян Михаила Коляды и Евгения Семененко на командном первенстве мира, которое проходит в японской Осаке.
Слуцкая: Коляда и Семененко показывают хорошее катание на высоком уровне
  • РИА Новости

«Если бы Коляда на чемпионате мира в Стокгольме откатал бы короткую программу так же, как откатал в Осаке, то он тоже был бы наверняка в тройке. Я всегда говорила, что не то, что есть порох, а мы достойны бороться за призовые места. Да, до Чена нам ещё далековато, но от старта к старту и Миша, и Женя показывают хорошее катание на высоком уровне. Не буду обращать внимание на какие-то ошибки, помарки. Однако то, что становятся лучше, становятся сильнее и увереннее, — это факт. Мальчикам хочется пожелать, чтобы к олимпийскому сезону они не растеряли весь тот энтузиазм, ту силу и волю, которая сейчас есть, чтобы этот задел стал первым шагом к достижению самых высоких целей», — цитирует Слуцкую «Спорт-Экспресс».

По итогам произвольной программы Коляда занял третье место, а Семененко показал пятый результат.

Ранее Траньков назвал Коляду большим молодцом.

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