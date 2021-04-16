Траньков: Коляда — большой молодец

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал выступление россиянина Михаила Коляды в произвольной программе в мужском одиночном катании на командном чемпионате мира в Осаке.
Траньков: Коляда — большой молодец
  • РИА Новости

«Коляду я всегда оцениваю с позиции «Миша может лучше». Это очень талантливый фигурист, ему подвластно многое. Он — большой молодец, сумел подняться в турнирной таблице после короткой программы, принёс такие нужные нам баллы. Сегодня ему не удалось обыграть людей с другой планеты — Ханю и Чена. Они сейчас являются флагманами одиночного мужского катания. К ним можно лишь постепенно приближаться. Из всех остальных смертных он — первый», — цитирует Транькова Telesport.

По итогам произвольной программы Михаил Коляда занял третье место, уступив лишь американцу Нейтану Чену и японцу Юдзуру Ханю.

Ранее Мишин заявил, что доволен прокатами Коляды и Семененко на командном ЧМ.

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