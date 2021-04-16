«Питтсбург» без Малкина уступил «Филадельфии» по буллитам в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась в серии буллитов со счётом 2:2.

В составе «Питтсбурга» заброшенной шайбой отметился Сидни Кросби. В составе «Филадельфии» — Якуб Ворачек.

Победный буллит на свой счёт записал Шон Кутюрье.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин пропустил игру из-за травмы.

Ранее сообщалось, что НХЛ перенесла дату возвращения «Ванкувера» к матчам после вспышки коронавируса.