НХЛ перенесла дату возвращения «Ванкувера» к матчам после вспышки коронавируса
- Reuters
Как сообщает пресс-служба НХЛ, такое решение было принято для того, что персонал клуба и игроки имели дополнительное время для восстановления после коронавируса.
«Ванкувер» не играет с 25 марта после выявления коронавируса у 21 хоккеиста и четверых сотрудников клуба. Возобновление выступлений команды было запланировано на 17 апреля. Новая дата будет объявлена позднее.
Ранее сообщалось, что Радулов пропустит остаток сезона НХЛ из-за травмы.