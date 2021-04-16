НХЛ перенесла дату возвращения «Ванкувера» к матчам после вспышки коронавируса

Короткая ссылка
Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение отложить срок возвращения «Ванкувер Кэнакс» к матчам регулярного чемпионата, после паузы из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде
НХЛ перенесла дату возвращения «Ванкувера» к матчам после вспышки коронавируса
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба НХЛ, такое решение было принято для того, что персонал клуба и игроки имели дополнительное время для восстановления после коронавируса.

«Ванкувер» не играет с 25 марта после выявления коронавируса у 21 хоккеиста и четверых сотрудников клуба. Возобновление выступлений команды было запланировано на 17 апреля. Новая дата будет объявлена позднее.

Ранее сообщалось, что Радулов пропустит остаток сезона НХЛ из-за травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить