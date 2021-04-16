НХЛ перенесла дату возвращения «Ванкувера» к матчам после вспышки коронавируса

Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение отложить срок возвращения «Ванкувер Кэнакс» к матчам регулярного чемпионата, после паузы из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде

Как сообщает пресс-служба НХЛ, такое решение было принято для того, что персонал клуба и игроки имели дополнительное время для восстановления после коронавируса.

«Ванкувер» не играет с 25 марта после выявления коронавируса у 21 хоккеиста и четверых сотрудников клуба. Возобновление выступлений команды было запланировано на 17 апреля. Новая дата будет объявлена позднее.

Ранее сообщалось, что Радулов пропустит остаток сезона НХЛ из-за травмы.