Передачи Василевского и Сергачёва помогли «Тампе» победить «Флориду» в овертайме матча НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Алекс Киллорн, Росс Колтон с передачи российского защитника Михаила Сергачёва и Виктор Хедман. В составе «Флориды» — Патрик Хёрквист и Энтони Дюклер.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 36 бросков из 38 и отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что НХЛ перенесла дату возвращения «Ванкувера» к матчам после вспышки коронавируса.

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