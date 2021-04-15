СМИ: Клубы Серии А требуют отставки президента лиги
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Как сообщает Il Sole 24 Ore, подписи под требованием об отставке президента поставили представители «Аталанты», «Фиорентины», «Интера», «Ювентуса», «Лацио», «Наполи» и «Вероны».
Отмечается, что в отдельном письме объединение клубов также выразило недовольство ошибками в переговорах с фондами инвестиций, закрытыми стадионами и неравнозначными отчислениями за телевизионные права.
Даль Пино стал президентом Серии А в начале 2020 года.
Ранее сообщалось, что перед своей отставкой Аллегри дал совет президенту «Ювентуса» избавиться от Роналду.