СМИ: Клубы Серии А требуют отставки президента лиги

Семь клубов итальянской Серии А официально оформили вотум недоверия президенту лиги Паоло Даль Пино.

Как сообщает Il Sole 24 Ore, подписи под требованием об отставке президента поставили представители «Аталанты», «Фиорентины», «Интера», «Ювентуса», «Лацио», «Наполи» и «Вероны».

Отмечается, что в отдельном письме объединение клубов также выразило недовольство ошибками в переговорах с фондами инвестиций, закрытыми стадионами и неравнозначными отчислениями за телевизионные права.

Даль Пино стал президентом Серии А в начале 2020 года.

Ранее сообщалось, что перед своей отставкой Аллегри дал совет президенту «Ювентуса» избавиться от Роналду.