Вице-чемпионка ОИ Фесикова призналась, что не может жить без сладкого

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Серебряная медалистка Олимпийских игр 2012 года по плаванию Анастасия Фесикова призналась, что является её самой большой слабостью.
Вице-чемпионка ОИ Фесикова призналась, что не может жить без сладкого
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Это сладкое. Не могу сказать, что много ем того же шоколада, но мне важно, чтобы всё это у меня было. Всякие булочки, пирожные, крендельки, кексики… Когда уезжаю из дома на сборы, мама и Серёжа смеются: мол, наконец-то Настя уехала и в доме не осталось запасов вредной еды. Но стоит мне вернуться, я тут же принимаюсь за старое: заказываю в интернете какое-то печенье, зефир в шоколаде… Для окружающих это, наверное, жуть», — сказала Фесикова в интервью RT.

Ранее спортсменка ответила, что считает своим самым серьёзным недостатком.

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