Вице-чемпионка ОИ Фесикова призналась, что не может жить без сладкого

Серебряная медалистка Олимпийских игр 2012 года по плаванию Анастасия Фесикова призналась, что является её самой большой слабостью.

«Это сладкое. Не могу сказать, что много ем того же шоколада, но мне важно, чтобы всё это у меня было. Всякие булочки, пирожные, крендельки, кексики… Когда уезжаю из дома на сборы, мама и Серёжа смеются: мол, наконец-то Настя уехала и в доме не осталось запасов вредной еды. Но стоит мне вернуться, я тут же принимаюсь за старое: заказываю в интернете какое-то печенье, зефир в шоколаде… Для окружающих это, наверное, жуть», — сказала Фесикова в интервью RT.

Ранее спортсменка ответила, что считает своим самым серьёзным недостатком.