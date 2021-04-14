Фесикова назвала свой самый серьёзный недостаток

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Серебряная медалистка Олимпийских игр 2012 года по плаванию Анастасия Фесикова ответила, что считает своим самым серьёзным недостатком.
Фесикова назвала свой самый серьёзный недостаток
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Чрезмерную доброту. Я никому не могу отказать в помощи, и люди часто пользуются этим. Мне кажется, у нас это проблема семейная. Муж (Сергей Фесиков, бронзовый призёр ОИ-2012, девятикратный чемпион Европы по плаванию. — RT) такой же: в последнюю очередь думает о себе. И, конечно, это не всегда оборачивается в мою пользу: очень много сил уходит на решение чьих-то проблем, опустошает энергетически. Не говоря уже о том, что нередко человек, ради которого ты отложил все собственные дела, просто забывает о твоём существовании, когда проблема решена», — ответила Фесикова в интервью RT.

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