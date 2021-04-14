Вице-чемпионка ОИ Фесикова ответила на вопрос, попадала ли в полицию за хулиганство

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Серебряная медалистка Олимпийских игр 2012 года по плаванию Анастасия Фесикова рассказала, попадала ли в полицию за хулиганство.
Вице-чемпионка ОИ Фесикова ответила на вопрос, попадала ли в полицию за хулиганство
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Нет. Всегда была послушным ребёнком. В чужие сады не залезала, в драку попала в детстве один раз: что-то не так одной девочке сказала, она потом за мной гналась по всему дому. В дневнике оценки не тёрла — всегда была отличницей… Аж грустно становится. Ничего не натворила в этой жизни», — сказала Фесикова в интервью RT.

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