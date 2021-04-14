Чепик исключил какие-либо перестановки в сборной России по плаванию ради Ефимовой

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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик ответил на вопрос, могут ли быть сделаны перестановки в команде под его ответственность, учитывая, что в состав женской сборной на 200 м не смогла отобраться действующая чемпионка мира на этой дистанции Юлия Ефимова.
Чепик исключил какие-либо перестановки в сборной России по плаванию ради Ефимовой
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Нет. Когда в 2019-м мы сделали для Ефимовой исключение, я слышал очень много негативных высказываний в свой адрес, мол, нужно было везти в Кванджу более молодую спортсменку — Евгению Чикунову. Победа Юли на чемпионате мира сняла все вопросы, но Олимпийские игры — это совсем иная история. Они проводятся раз в четыре года, спортсмены совершенно по-особому к ним готовятся, и было бы в корне неправильно позволить кому-то пройти в команду на старых заслугах. В этом плане раз в четыре года всё обнуляется. Есть критерии олимпийского отбора, значит, люди должны быть готовы их выполнить сегодня и сейчас. И я не имею никакого морального права отнять возможность поехать на Игры у тех, кто это право завоевал», — сказал Чепик в интервью RT.

Ранее Чепик рассказал, что его порадовало на чемпионате России по плаванию в Казани.

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