Чепик рассказал, что его порадовало на чемпионате России по плаванию в Казани

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик поделился впечатлениями от прошедшего первенства страны в Казани.
Чепик рассказал, что его порадовало на чемпионате России по плаванию в Казани
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Есть плюсы, есть минусы. Радует, что все ребята, кто готовился на централизованных сборах, проплыли хорошо, просто отлично. У тех, кто готовился самостоятельно, прогресс не столь заметен. Расстроили женщины. Кролевая эстафета в исполнении девочек у нас не просто слабая, а очень слабая», — сказал Чепик в интервью RT.

Он также отметил, что спокоен за мужскую эстафетную команду.

«Сейчас у нас запланирован месяц тяжёлой работы, все, кто отобрался на Олимпиаду, поедут на сбор в Волгоград, поскольку Турция, где мы планировали провести апрельскую подготовку, закрылась на карантин. То есть спортсмены постоянно будут на глазах. Мы даже не планируем «разгружаться» к майскому чемпионату Европы. Если все планы удастся реализовать, я уверен, что результат получится удержать», — заявил Чепик.

Ранее пловец Владимир Морозов заявил, что надеется продолжать карьеру до Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить