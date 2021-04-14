Чепик рассказал, что его порадовало на чемпионате России по плаванию в Казани

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик поделился впечатлениями от прошедшего первенства страны в Казани.

«Есть плюсы, есть минусы. Радует, что все ребята, кто готовился на централизованных сборах, проплыли хорошо, просто отлично. У тех, кто готовился самостоятельно, прогресс не столь заметен. Расстроили женщины. Кролевая эстафета в исполнении девочек у нас не просто слабая, а очень слабая», — сказал Чепик в интервью RT.

Он также отметил, что спокоен за мужскую эстафетную команду.

«Сейчас у нас запланирован месяц тяжёлой работы, все, кто отобрался на Олимпиаду, поедут на сбор в Волгоград, поскольку Турция, где мы планировали провести апрельскую подготовку, закрылась на карантин. То есть спортсмены постоянно будут на глазах. Мы даже не планируем «разгружаться» к майскому чемпионату Европы. Если все планы удастся реализовать, я уверен, что результат получится удержать», — заявил Чепик.

Ранее пловец Владимир Морозов заявил, что надеется продолжать карьеру до Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.