Пловец Морозов надеется продолжать карьеру до Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе

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Российский пловец Владимир Морозов выразил надежду, что сможет продолжать карьеру до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
Пловец Морозов надеется продолжать карьеру до Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

По его словам, на ОИ-2020 в Токио он будет сконцентрирован на заплыве в 50 м, а после соревнований будет выступать столько, сколько сможет.

«Надеюсь очень, что смогу дотянуть до Игр в Лос-Анджелесе. Мне будет уже 36, но есть ребята, которые показывают своим примером, что всё возможно. Энтони Эрвин в 35 лет выигрывал Олимпиаду — фантастика», — цитирует Морозова «Спорт-Экспресс».

Ранее Морозов высказался о своих частых четвёртых местах на соревнованиях.

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