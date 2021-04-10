Пловец Морозов: думаю, давно уже побил какой-нибудь рекорд по четвёртым местам в истории спорта

Российский пловец Владимир Морозов высказался о своих частых четвёртых местах на соревнованиях.

«Четвёртые места у меня в основном на длинной воде. Складывается такая ситуация, будто у меня две разные карьеры: одна — Морозова на короткой воде, где есть рекорды, кубки мира, золотые медали чемпионатов мира. А вторая — на длинной... Каждый раз сам еду с надеждами на чемпионат мира или Олимпиаду — и каждый раз четвёртое место. Конечно же, это тяжело. Думаю, я давно уже побил какой-нибудь рекорд по количеству четвёртых мест в истории спорта», — цитирует Морозова «Спорт-Экспресс».

По его словам, Анастасия Зуева даже поставила за него свечку в церкви после очередного четвёртого места. При этом спортсмен отметил, что в какой-то мере гордится собой, так как не сдался после стольких поражений.

Ранее сообщалось, что Морозов пропустит чемпионат Европы по плаванию перед Олимпиадой.