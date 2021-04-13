Четырёх российских гребцов заподозрили в употреблении допинга

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) начало разбирательство в отношении четырёх российских гребцов.

Как сообщает пресс-служба ITA, Вячеслав Михайлевский, Владислав Рябцев, Денис Клешнёв и Сергей Федоровцев были заподозрены в нарушении антидопинговых правил на основании расследований комиссии Ричарда Макларена, а также информации из базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Российским спортсменам вменяется использование запрещённых веществ накануне чемпионата мира по гребле 2014 года.

Ранее сообщалось, что CAS сократил срок дисквалификаций легкоатлетов Ухова, Галицкой, Кондаковой и Школиной.