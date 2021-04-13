Акинфеев установил рекорд чемпионатов России по футболу по сыгранным минутам

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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый рекорд в истории российского футбола по количеству сыгранных минут.
Акинфеев установил рекорд чемпионатов России по футболу по сыгранным минутам
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте армейцев.

В матче с волгоградским «Ротором» (2:0) достиг отметки в 42 870 сыгранных минут в чемпионатах России. По этому показателю он обошёл Сергея Игнашевича (42 848).

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду с 2003 года. В 668 матчах за московскую команду голкипер 285 раз оставил ворота в неприкосновенности.

Ранее ЦСКА поздравил Акинфеева с днём рождения и назвал его лучшим российским вратарём.

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