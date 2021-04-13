Ловчев назвал футболиста «Спартака» Маслова бездарным

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал защитника команды Павла Маслова.

«Тедеско даёт практику Маслову. Хотя это бездарный игрок, честно скажу. Могу под этим подписаться тысячу раз. Я сижу на футболе и вижу, как он действует. А Тедеско что-то в нём увидел, даёт возможность. Есть ли у Маслова шансы вырасти через это доверие? Думаю, нет», — цитирует Ловчева сайт оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что у Маслова плохо работает голова и у него достаточно средние возможности. По его мнению, «Спартак» усилил бы свою игру, если бы приобрёл какого-то защитника вместо Маслова.

«Уже укрепили опорную зону, нашли Мозеса, который с каждой игрой всё больше вписывается. Это мастеровитые люди. А Маслов — туповатенький игрок. Я сейчас не говорю, что если Маслов такой плохой, то надо его убрать и на это место взять иностранца. Просто Маслов низковат классом для «Спартака», — добавил Ловчев.

20-летний Маслов провёл в этом сезоне 26 матчей за «Спартак» и отметился одной результативной передачей.

Ранее Василий Уткин выразил мнение, что после поражения от «Локомотива» «Спартаку» не стоит пытаться удержать Тедеско.