«Динамо» попросит РПЛ начать 26-й тур с минуты молчания в память о Ярдошвили

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Председатель совета директоров московского «Динамо» Юрий Соловьёв прокомментировал новость о смерти главного врача команды Александра Ярдошвили.
«Динамо» попросит РПЛ начать 26-й тур с минуты молчания в память о Ярдошвили
  • ©fcdynamo.ru

«На таких людях держатся профессии. Тот случай, когда эпитет «легенда» не является преувеличением. Невосполнимая потеря для нашей спортивной медицины, футбола, спорта с целом. И большая человеческая трагедия», — цитирует Соловьёва официальный сайт «Динамо».

Соловьёв отметил, что он восхищался тем, как Ярдошвили работал с командой, и выразил соболезнования семье врача.

«По сути, многим продлил, а кому-то просто спас футбольные карьеры, вкладывая всё своё сердце и силы. Он был и коллегой, и учителем, и другом. Без Ярдошвили сейчас невозможно представить «Динамо», — сказал он.

Также Соловьёв сообщил, что «Динамо» обратится в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) с просьбой почтить память Ярдошвили минутой молчания на матчах 26-го тура.

«Мы обратимся в РПЛ и РФС с просьбой почтить память Александра Эдуардовича минутой молчания на матчах ближайшего тура», — отметил он.

Александр Ярдошвили — заслуженный врач России. Помимо «Динамо», он работал в одесском «Черноморце», московском «Локомотиве», ЦСКА и сборной России.

Ранее «Динамо» выразило соболезнования родным и близким Ярдошвили.

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