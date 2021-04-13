«Динамо» попросит РПЛ начать 26-й тур с минуты молчания в память о Ярдошвили
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«На таких людях держатся профессии. Тот случай, когда эпитет «легенда» не является преувеличением. Невосполнимая потеря для нашей спортивной медицины, футбола, спорта с целом. И большая человеческая трагедия», — цитирует Соловьёва официальный сайт «Динамо».
Соловьёв отметил, что он восхищался тем, как Ярдошвили работал с командой, и выразил соболезнования семье врача.
«По сути, многим продлил, а кому-то просто спас футбольные карьеры, вкладывая всё своё сердце и силы. Он был и коллегой, и учителем, и другом. Без Ярдошвили сейчас невозможно представить «Динамо», — сказал он.
Также Соловьёв сообщил, что «Динамо» обратится в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) с просьбой почтить память Ярдошвили минутой молчания на матчах 26-го тура.
«Мы обратимся в РПЛ и РФС с просьбой почтить память Александра Эдуардовича минутой молчания на матчах ближайшего тура», — отметил он.
Александр Ярдошвили — заслуженный врач России. Помимо «Динамо», он работал в одесском «Черноморце», московском «Локомотиве», ЦСКА и сборной России.
Ранее «Динамо» выразило соболезнования родным и близким Ярдошвили.