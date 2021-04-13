«Динамо» выразило соболезнования родным и близким Ярдошвили

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Московское «Динамо» выразило соболезнования родным и близким главного врача клуба Александра Ярдошвили, который скончался утром 13 апреля на 67-м году жизни.
«Динамо» выразило соболезнования родным и близким Ярдошвили
  • ©fcdynamo.ru

«Футбольный клуб «Динамо» (Москва) выражает соболезнования всем родным и близким Александра Эдуардовича и скорбит вместе с теми, кто имел честь работать и дружить с ним», — сообщает пресс-служба «Динамо».

Александр Ярдошвили — заслуженный врач России. Помимо «Динамо», он также работал в одесском «Черноморце», московском «Локомотиве», ЦСКА и сборной России.

Ранее сообщалось, что «Динамо» сыграло вничью в матче РПЛ с «Уралом».

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