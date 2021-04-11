«Динамо» в меньшинстве добилось ничьей в матче РПЛ с «Уралом»

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Московское «Динамо» на своём поле сыграло вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Динамо» в меньшинстве добилось ничьей в матче РПЛ с «Уралом»
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Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:2.

В составе бело-голубых отличились Иван Ордец (47') и Арсен Захарян (71'). Гости ответили дублем Павла Погребняка, который забил на 43-й и 75-й минутах.

Причём с 56-й минуты «Динамо» играло в меньшинстве из-за удаления Себастьяна Шиманьского.

Москвичи находятся на шестом месте с 42 очками в активе. «Урал» (29) занимает 12-ю строчку.

Ранее тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о состоянии команды после поражения от самарских «Крыльев Советов» в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.

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