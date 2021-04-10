Тренер «Динамо»: мы были подавлены после поражения от «Крыльев Советов»

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о состоянии команды после поражения от самарских «Крыльев Советов» в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.
Тренер «Динамо»: мы были подавлены после поражения от «Крыльев Советов»
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«После поражения команда пребывала не в самом лучшем настроении, мы были подавлены. Но это уже история, мы идём дальше, все мысли о следующей игре», — цитирует Шварца «Спорт-Экспресс».

По его словам, он не может сказать, что «Динамо» было не готово к игре, но бело-голубые при этом плохо начали матч и ошибались при владении мячом.

«Надо отдать должное Самаре, они провели качественный матч. Думаю, они выйдут в РПЛ», — добавил Шварц.

В четвертьфинале «Крылья Советов» обыграли московское «Динамо» со счётом 2:0.

11 апреля «Динамо» предстоит матч 25-го тура Российской премьер-лиги с «Уралом».

Ранее сообщалось, что в «Крыльях Советов» намерены сделать всё для выхода в финал Кубка России.

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