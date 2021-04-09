В «Крыльях Советов» намерены сделать всё для выхода в финал Кубка России

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий высказался об итогах жеребьёвки полуфинала Кубка России по футболу.

«На этой стадии выбор не очень богатый. Жалко, что не дома. Хотелось бы сыграть при своих болельщиках и их порадовать. Они же окрыляют команду, для нас они особенно важны. Тут как выпало, так выпало. Когда остался один шаг, то команда будет делать всё, чтобы дойти до финала», — цитирует Калакуцкого «Спорт-Экспресс».

В четвертьфинале «Крылья» обыграли московское «Динамо» со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что определились полуфинальные пары Кубка России по футболу. «Крылья Советов» сыграют с «Ахматом», а «Локомотив» — с ЦСКА. Оба полуфинала состоятся 21 апреля.