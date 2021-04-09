В «Крыльях Советов» намерены сделать всё для выхода в финал Кубка России
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«На этой стадии выбор не очень богатый. Жалко, что не дома. Хотелось бы сыграть при своих болельщиках и их порадовать. Они же окрыляют команду, для нас они особенно важны. Тут как выпало, так выпало. Когда остался один шаг, то команда будет делать всё, чтобы дойти до финала», — цитирует Калакуцкого «Спорт-Экспресс».
В четвертьфинале «Крылья» обыграли московское «Динамо» со счётом 2:0.
Ранее сообщалось, что определились полуфинальные пары Кубка России по футболу. «Крылья Советов» сыграют с «Ахматом», а «Локомотив» — с ЦСКА. Оба полуфинала состоятся 21 апреля.