Глушаков — о смерти Ярдошвили: мне не верится, вчера разговаривали с ним
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«Буквально вчера созвонились и очень хорошо побеседовали с Александром Эдуардовичем. Спрашивал, как моё здоровье, общались, шутили. Мне не верится», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».
Полузащитник отметил, что Ярдошвили был настоящим профессионалом своего дела и всегда был на позитиве.
Александр Ярдошвили — заслуженный врач России. Помимо «Динамо», он работал в одесском «Черноморце», московском «Локомотиве», ЦСКА и сборной России.
Ранее «Динамо» выразило соболезнования родным и близким Ярдошвили.