Глушаков — о смерти Ярдошвили: мне не верится, вчера разговаривали с ним

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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков выразил соболезнования в связи со смертью главного врача московского «Динамо» Александра Ярдошвили.
Глушаков — о смерти Ярдошвили: мне не верится, вчера разговаривали с ним
  • ©fcdynamo.ru

«Буквально вчера созвонились и очень хорошо побеседовали с Александром Эдуардовичем. Спрашивал, как моё здоровье, общались, шутили. Мне не верится», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Полузащитник отметил, что Ярдошвили был настоящим профессионалом своего дела и всегда был на позитиве.

Александр Ярдошвили — заслуженный врач России. Помимо «Динамо», он работал в одесском «Черноморце», московском «Локомотиве», ЦСКА и сборной России.

Ранее «Динамо» выразило соболезнования родным и близким Ярдошвили.

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