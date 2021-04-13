Глушаков — о смерти Ярдошвили: мне не верится, вчера разговаривали с ним

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков выразил соболезнования в связи со смертью главного врача московского «Динамо» Александра Ярдошвили.

«Буквально вчера созвонились и очень хорошо побеседовали с Александром Эдуардовичем. Спрашивал, как моё здоровье, общались, шутили. Мне не верится», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Полузащитник отметил, что Ярдошвили был настоящим профессионалом своего дела и всегда был на позитиве.

Александр Ярдошвили — заслуженный врач России. Помимо «Динамо», он работал в одесском «Черноморце», московском «Локомотиве», ЦСКА и сборной России.

Ранее «Динамо» выразило соболезнования родным и близким Ярдошвили.