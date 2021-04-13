Бышовец: Ярдошвили был внимательным и отзывчивым, что не всегда бывает у врачей

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Бывший главный тренер сборной СССР Анатолий Бышовец прокомментировал новость о смерти главного врача московского «Динамо» Александра Ярдошвили.
Бышовец: Ярдошвили был внимательным и отзывчивым, что не всегда бывает у врачей
  • ©fcdynamo.ru

«Ярдошвили работал со мной ещё молодым врачом. У него были удивительные взаимоотношения с игроками, человеческие и профессиональные качества, отзывчивость», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

Тренер выразил соболезнования родным и близким Ярдошвили.

«Самые добрые слова в память о нём как о человеке. Супруга говорит, что Ярдошвили был внимательным и отзывчивым, что не всегда бывает у врачей. Это потеря для футбола как высокого профессионала, так и человека», — сказал он.

Александр Ярдошвили — заслуженный врач России. Помимо «Динамо», он работал в одесском «Черноморце», московском «Локомотиве», ЦСКА и сборной России.

Ранее «Динамо» выразило соболезнования родным и близким Ярдошвили.

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