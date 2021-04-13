Сёмин: смерть Ярдошвили — большая утрата для футбола и всех нас
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«Смерть Ярдошвили — большая утрата для футбола и всех нас. Наш товарищ, который был настоящим человеком, другом и в высшей степени профессионалом. Везде, где бы он ни был, становился чемпионом со своими командами. Александра всегда любили игроки, тренеры», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
Александр Ярдошвили — заслуженный врач России. Помимо «Динамо», он работал в одесском «Черноморце», московском «Локомотиве», ЦСКА и сборной России.
Ранее «Динамо» выразило соболезнования родным и близким Ярдошвили.