Экс-тренер СКА возглавил рижское «Динамо»

Бывший главный тренер петербургского СКА и «Сочи» Сергей Зубов возглавил рижский хоккейный клуб «Динамо».

Об этом сообщается на сайте коллектива из Латвии.

Руководство «Динамо» поручило специалисту разработать план подготовки команды к новому сезону, а также предложить кандидатуры на должности своих ассистентов и игроков команды.

«Динамо» в сезоне-2020/21 заняло последнее место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, что СКА в третьем овертайме победил ЦСКА и сократил отставание в серии финала Запада в КХЛ.