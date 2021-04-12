Экс-тренер СКА возглавил рижское «Динамо»

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Бывший главный тренер петербургского СКА и «Сочи» Сергей Зубов возглавил рижский хоккейный клуб «Динамо».
Экс-тренер СКА возглавил рижское «Динамо»
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

Об этом сообщается на сайте коллектива из Латвии.

Руководство «Динамо» поручило специалисту разработать план подготовки команды к новому сезону, а также предложить кандидатуры на должности своих ассистентов и игроков команды.

«Динамо» в сезоне-2020/21 заняло последнее место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, что СКА в третьем овертайме победил ЦСКА и сократил отставание в серии финала Запада в КХЛ.

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