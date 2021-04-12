Экс-тренер СКА возглавил рижское «Динамо»
- © РИА Новости / Артур Лебедев
Об этом сообщается на сайте коллектива из Латвии.
Руководство «Динамо» поручило специалисту разработать план подготовки команды к новому сезону, а также предложить кандидатуры на должности своих ассистентов и игроков команды.
«Динамо» в сезоне-2020/21 заняло последнее место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.
Ранее сообщалось, что СКА в третьем овертайме победил ЦСКА и сократил отставание в серии финала Запада в КХЛ.