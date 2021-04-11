Ковальчук прервал свою безголевую серию в матчах за «Авангард»

Короткая ссылка
Российский форвард омского «Авангарда» Илья Ковальчук прервал свою 11-матчевую безголевую серию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Ковальчук прервал свою безголевую серию в матчах за «Авангард»
  • © РИА Новости / РИА Новости

Шайба Ковальчука в пятом матче финальной серии Восточной конференции стала для него первой за минувшие 11 матчей, в которых он сумел набрать всего 2 очка за две голевые передачи.

В общей сложности в текущем сезоне 37-летний Ковальчук набрал 17 очков (5 + 12) в 16 матчах регулярного чемпионата и 11 (5 + 6) — в 17 играх плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Авангард» победил «Ак Барс» и вышел вперёд в серии финала Востока КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить