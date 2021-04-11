Ковальчук прервал свою безголевую серию в матчах за «Авангард»

Российский форвард омского «Авангарда» Илья Ковальчук прервал свою 11-матчевую безголевую серию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Шайба Ковальчука в пятом матче финальной серии Восточной конференции стала для него первой за минувшие 11 матчей, в которых он сумел набрать всего 2 очка за две голевые передачи.

Такой важный. Такой своевременный. Гол Ильи Ковальчука. pic.twitter.com/B09ZEBlF4n — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 11, 2021

В общей сложности в текущем сезоне 37-летний Ковальчук набрал 17 очков (5 + 12) в 16 матчах регулярного чемпионата и 11 (5 + 6) — в 17 играх плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Авангард» победил «Ак Барс» и вышел вперёд в серии финала Востока КХЛ.