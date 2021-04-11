Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Спартака» на матч РПЛ

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Московские «Локомотив» и «Спартак» огласили стартовые составы на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Спартака» на матч РПЛ
  • РИА Новости

У «Локомотива» с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Ведран Чорлука, Пабло, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Гжегож Крыховяк, Франсуа Камано и Фёдор Смолов.

Красно-белые выйдут в следующем составе: Александр Максименко, Георгий Джикия, Павел Маслов, Самуэль Жиго, Айртон, Алекс Крал, Роман Зобнин, Квинси Промес, Виктор Мозес, Александр Соболев и Джордан Ларссон.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 11 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

«Спартак» с 47 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники с 43 баллами располагаются на третьем месте.

Ранее Дмитрий Сычёв заявил, что у него самые радужные ожидания от матча «Локомотив» — «Спартак».

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