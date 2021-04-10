Гаджиев сказал, в каком случае переход в «Фиорентину» был бы неудачным для Кокорина

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев считает, что переход нападающего Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину» не является провалом для футболиста.

«Это исключительно провал клуба, но не игрока. «Фиорентина» заплатила за него деньги, а футболист по тем или иным причинам не может выступать. Для Александра этот трансфер был бы неудачей в том случае, если бы он находился в хорошей спортивной форме, но не мог выдержать конкуренцию. Травма — это в какой-то степени болезнь. Поэтому справедливо говорить, что с ним случилась беда», — сказал Гаджиев в интервью RT.

Ранее агент Алексей Сафонов поделился мнением о частых травмах Кокорина.