Наумов уверен, что «Локомотив» обыграет ЦСКА в полуфинале Кубка России

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался по поводу предстоящего матча с ЦСКА в полуфинале Кубка России по футболу.

«Оцениваю шансы «Локомотива» высоко. Думаю, они обыграют ЦСКА. Команда набрала ход, семь матчей без поражений, у неё основательная, стабильная, сильная игра. Тем более на кону финал. Взять кубок будет сложнее. Финал — это всегда непредсказуемо», — цитирует Наумова «Чемпионат».

По его мнению, «Локомотиву» будет проще играть в полуфинале с ЦСКА, чем в решающем матче.

Матч между «Локомотивом» и ЦСКА в рамках полуфинала Кубка России состоится 21 апреля на «РЖД Арене» в Москве.

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