Сёмин признался, что не может выделить фаворита в Кубке России по футболу

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России по футболу.

«Кубок непредсказуемый, но тем он и интереснее. Вчера, например, следили за игрой «Крылья Советов» — «Динамо», думали, что москвичи будут в полуфинале… Но они оступились и остановились на стадии четвертьфинала», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

По его мнению, в турнире остались равные команды и все имеют шанс на победу.

«Фаворита не вижу», — добавил специалист.

«Локомотив» в Москве сыграет с ЦСКА, а «Ахмат» в Грозном встретится с «Крыльями Советов». Игры состоятся 21 апреля.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением по поводу матча полуфинала Кубка России по футболу с «Локомотивом».