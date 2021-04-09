Сёмин признался, что не может выделить фаворита в Кубке России по футболу

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России по футболу.
Сёмин признался, что не может выделить фаворита в Кубке России по футболу
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Кубок непредсказуемый, но тем он и интереснее. Вчера, например, следили за игрой «Крылья Советов» — «Динамо», думали, что москвичи будут в полуфинале… Но они оступились и остановились на стадии четвертьфинала», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

По его мнению, в турнире остались равные команды и все имеют шанс на победу.

«Фаворита не вижу», — добавил специалист.

«Локомотив» в Москве сыграет с ЦСКА, а «Ахмат» в Грозном встретится с «Крыльями Советов». Игры состоятся 21 апреля.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением по поводу матча полуфинала Кубка России по футболу с «Локомотивом».

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