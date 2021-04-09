Сёмин признался, что не может выделить фаворита в Кубке России по футболу
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- РИА Новости
«Кубок непредсказуемый, но тем он и интереснее. Вчера, например, следили за игрой «Крылья Советов» — «Динамо», думали, что москвичи будут в полуфинале… Но они оступились и остановились на стадии четвертьфинала», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
По его мнению, в турнире остались равные команды и все имеют шанс на победу.
«Фаворита не вижу», — добавил специалист.
«Локомотив» в Москве сыграет с ЦСКА, а «Ахмат» в Грозном встретится с «Крыльями Советов». Игры состоятся 21 апреля.
Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением по поводу матча полуфинала Кубка России по футболу с «Локомотивом».