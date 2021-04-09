Бабаев — о матче ЦСКА с «Локомотивом» в полуфинале КР: получим два супердерби за неделю

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением по поводу предстоящего матча полуфинала Кубка России по футболу со столичным «Локомотивом».

«Перефразируя классика, скажу так: наши пожелания и ожидания от жеребьёвки — это наши проблемы. Зато получим два супердерби в течение недели», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

Матч между «Локомотивом» и ЦСКА в рамках полуфинала Кубка России состоится 21 апреля на «РЖД Арене» в Москве. 25 апреля армейцы в Российской премьер-лиге сыграют с московским «Спартаком».

Ранее главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о жеребьёвке Кубка России.