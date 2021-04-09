Селюк: Аршавин сможет привести «Зенит» к большим успехам

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном назначении экс-игрока «Зенита» Андрея Аршавина спортивным директором клуба после ухода с этого поста испанца Хавьера Рибалты.

«Все понимают, что Аршавин — это настоящий футбольный человек. С уходом Рибалты «Зенит» только выиграет. Если, конечно, именно Аршавин станет спортивным директором «Зенита». Думаю, что это тот функционер, который сможет привести к большим успехам санкт-петербургский клуб. При грамотной политике клуб с Аршавиным вполне может завоевать все трофеи во внутренней арене, а на международной — дойти до весенней части Лиги чемпионов. Уверен, что больших ляпов в трансферной политике «Зенита» при Аршавине не будет. Аршавин — свой и не навредит своему клубу», — цитирует Селюка Sport24.

В «Зените» Рибалта работал с июля 2018 года. За это время сине-бело-голубые дважды стали чемпионами России, выиграли Кубок и Суперкубок России.

Ранее экс-футболист «Зенита» назвал переход Малкома худшим трансфером в истории клуба.