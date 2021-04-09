Карпин отреагировал на угрозы «Спартака» сняться с РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о судействе в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Читаю, что кто-то высчитывает, сколько свистнули или не свистнули той или иной команде. Видел, что, согласно подобным подсчётам, судейские ляпы привели к тому, что «Ростов» потерял семь-восемь очков, — наверное, это правда. Ну и? Дальше-то что? Их всё равно не вернёшь. В Химках вот не засчитали чистый гол — и что с этим делать? Вроде бы арбитра VAR отстранили на два матча — и что? Мяч Соу задним числом никто не запишет», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Тренер также прокомментировал ситуацию после матча первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи», когда владелец московского клуба Леонид Федун пригрозил снять команду с чемпионата.

«То, что угроза снятия — действенный метод, — дичь? Конечно. Вот до чего мы докатились», — сказал он.

Ранее Карпин заявил, что доволен игрой «Ростова» в матче со «Спартаком».