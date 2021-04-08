Президент «Арсенала» заявил, что не верит в драку игроков команды с тренерами ЦСКА

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Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал информацию о конфликте между игроками его команды и тренерами московского ЦСКА после матча 1/4 финала Кубка России.
Президент «Арсенала» заявил, что не верит в драку игроков команды с тренерами ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Андрей Варенков

«Мало ли что там сейчас пишут и говорят. Такого не может быть. Как они могли подраться? Максимум они могли что-то сказать друг другу, но это футбол. Мы гостей ценим и уважаем, поэтому у нас в Туле такого не может быть», — приводит слова Аджоева Sport24.

По информации СМИ, по окончании встречи, в подтрибунном помещении между игроками «Арсенала» Гией Григалавой и Гурамом Аджоевым и тренерами ЦСКА возник конфликт, в котором футболисты угрожали специалистам.

Ранее Созин высказался об информации о конфликте футболистов «Арсенала» с тренерами ЦСКА.

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