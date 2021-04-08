Созин высказался об информации о конфликте футболистов «Арсенала» с тренерами ЦСКА

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Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал информацию о конфликте между игроками тульского «Арсенала» и тренерами московского ЦСКА после матча 1/4 финала Кубка России.
Созин высказался об информации о конфликте футболистов «Арсенала» с тренерами ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Я не могу назначить рассмотрение дела на комитете по этике РФС сам, есть регламент. Но если люди во всеуслышание говорят, что проломят голову, думаю, руководство РФС обратится в комитет по этике. Утверждать этого не могу, но допускаю. Это переходит рамки приличия: это уже не про футбол, это совсем другая тема», — приводит слова Созина «Чемпионат».

Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 2:1 в пользу ЦСКА.

Ранее появилась информация, что между игроками «Арсенала» и тренерами ЦСКА возник конфликт после матча КР.

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