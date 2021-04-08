СМИ: Между игроками «Арсенала» и тренерами ЦСКА возник конфликт после матча КР
- РИА Новости
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Как сообщает «Чемпионат», защитник Гиа Григалава и форвард Гурам Аджоев в подтрибунном помещении вступили в конфликт с тренерами армейцев, при этом позволив себе угрозы в адрес специалистов.
Отмечается, что возникший конфликт вскоре был погашен — футболистов оттащили от тренеров.
Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 2:1 в пользу ЦСКА.
Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Кубка России по футболу.