СМИ: Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ и хочет перейти в «Реал»
- Reuters
Как сообщают Cuatro, 22-летний француз уже уведомил ПСЖ, что не продлит контракт, истекающий летом 2022 года. Мбаппе отклонил ряд предложений руководства парижан и сообщил о намерении уйти следующим летом.
В текущем сезоне Мбаппе провёл 26 поединков в Лиге 1, в которых забил 20 мячей и шесть раз ассистировал партнёрам. Также на его счету восемь голов в восьми матчах в Лиге чемпионов.
Ранее Мбаппе назвал фантастической игру ПСЖ против «Баварии».