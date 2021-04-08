СМИ: Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ и хочет перейти в «Реал»

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе принял решение не продлевать контракт с парижским клубом и перейти в мадридский «Реал».

Как сообщают Cuatro, 22-летний француз уже уведомил ПСЖ, что не продлит контракт, истекающий летом 2022 года. Мбаппе отклонил ряд предложений руководства парижан и сообщил о намерении уйти следующим летом.

В текущем сезоне Мбаппе провёл 26 поединков в Лиге 1, в которых забил 20 мячей и шесть раз ассистировал партнёрам. Также на его счету восемь голов в восьми матчах в Лиге чемпионов.

Ранее Мбаппе назвал фантастической игру ПСЖ против «Баварии».