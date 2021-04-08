Мбаппе назвал фантастической игру ПСЖ против «Баварии»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал победу над мюнхенской «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Мне нравится играть против лучших футболистов в мире, а Мануэль Нойер — один из лучших вратарей в истории. Я не испытывал никакого давления. Мне не удалось забить Мануэлю в финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, но надеюсь, что после этих голов снова смогу огорчить его», — цитирует Мбаппе официальный сайт УЕФА.

Нападающий назвал фантастической игру ПСЖ против «Баварии».

«ПСЖ сыграл фантастически сегодня. Я извлёк из этого пользу. Но это лишь первая часть противостояния. Мы терпели всей командой, но в то же время доставили серьёзные проблемы «Баварии» за счёт наших сильных качеств», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 3:2.

В составе ПСЖ забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (2) и Маркиньос. В составе «Баварии» — Эрик Шупо-Мотинг и Томас Мюллер.

Ранее сообщалось, что Мбаппе обошёл Анри по голам в плей-офф Лиги чемпионов.