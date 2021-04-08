Мбаппе обошёл Анри по голам в плей-офф Лиги чемпионов

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Форвард «Пари Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе вышел на второе место по голам в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА среди футболистов из Франции.
Мбаппе обошёл Анри по голам в плей-офф Лиги чемпионов
  • Reuters

В первом матче 1/4 финала с мюнхенской «Баварией» 22-летний нападающий оформил дубль и таким образом достиг отметки в 13 голов в матчах раунда плей-офф.

По этому показателю он обошёл Тьери Анри, на счету которого 12 мячей. Лучшим бомбардиром в плей-офф Лиги чемпионов среди французов является Карим Бензема, на счету которого 19 голов.

В общей сложности Мбаппе забил уже восемь мячей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, тем самым повторив достижения Виссама Бен-Йеддера и Давида Трезеге, являющихся рекордсменами по результативности за сезон ЛЧ среди игроков из Франции.

Мбаппе также стал первым в истории футболистом, которому удалось забить пять мячей на выезде в матчах 1/8 и 1/4 финала в одном сезоне — помимо дубля в игре с «Баварией», на его счету хет-три в матче с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что Мюллер сравнялся с Шевченко и Ибрагимовичем по голам в Лиге чемпионов.

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