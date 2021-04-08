Мюллер сравнялся с Шевченко и Ибрагимовичем по голам в Лиге чемпионов

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер вышел на восьмое место в истории по голам в Лиге чемпионов УЕФА.

Гол Мюллера в ворота «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/4 финала стал для 31-летнего хавбека 48-м в турнире.

Таким образом, он вышел на восьмое место в истории по данному показателю, сравнявшись со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем и украинским нападающим Андреем Шевченко.

Рекордсменом по голам в Лиге чемпионов является португалец Криштиану Роналду — 134 гола. Аргентинец Лионель Месси со 120 голами — второй, а поляк Роберт Левандовски — третий с 73 голами.

Ранее сообщалось, что Маунт стал самым юным автором гола «Челси» в плей-офф ЛЧ.