Мюллер сравнялся с Шевченко и Ибрагимовичем по голам в Лиге чемпионов

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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер вышел на восьмое место в истории по голам в Лиге чемпионов УЕФА.
Мюллер сравнялся с Шевченко и Ибрагимовичем по голам в Лиге чемпионов
  • Reuters

Гол Мюллера в ворота «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/4 финала стал для 31-летнего хавбека 48-м в турнире.

Таким образом, он вышел на восьмое место в истории по данному показателю, сравнявшись со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем и украинским нападающим Андреем Шевченко.

Рекордсменом по голам в Лиге чемпионов является португалец Криштиану Роналду — 134 гола. Аргентинец Лионель Месси со 120 голами — второй, а поляк Роберт Левандовски — третий с 73 голами.

Ранее сообщалось, что Маунт стал самым юным автором гола «Челси» в плей-офф ЛЧ.

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