Маунт стал самым юным автором гола «Челси» в плей-офф ЛЧ

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Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт установил клубный рекорд в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Маунт стал самым юным автором гола «Челси» в плей-офф ЛЧ
  • AFP

На 32-й минуте встречи, проходящей на нейтрально поле в Севилье, Маунт поразил ворота «Порту» с передачи Жоржиньо.

Таким образом, в возрасте  22 лет и 87 дней он стал самым юным автором гола в плей-офф Лиги чемпионов в истории «Челси».

Для Маунта это первый гол в Лиге чемпионов. В общей сложности он забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач в 40 матчах за «Челси» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Ройс стал лучшим бомбардиром дортмундской «Боруссии» в истории Лиги чемпионов

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