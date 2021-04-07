Маунт стал самым юным автором гола «Челси» в плей-офф ЛЧ
- AFP
На 32-й минуте встречи, проходящей на нейтрально поле в Севилье, Маунт поразил ворота «Порту» с передачи Жоржиньо.
Таким образом, в возрасте 22 лет и 87 дней он стал самым юным автором гола в плей-офф Лиги чемпионов в истории «Челси».
Для Маунта это первый гол в Лиге чемпионов. В общей сложности он забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач в 40 матчах за «Челси» во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Ройс стал лучшим бомбардиром дортмундской «Боруссии» в истории Лиги чемпионов