Капризов стал первым новичком в истории «Миннесоты», трижды набравшим три очка в одном матче
- Reuters
Встреча проходила на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 8:3.
В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами также отметились Люк Джонсон, Кевин Фиала (3), Райан Хартман и Йоэль Эрикссон Эк. В составе «Колорадо» — Натан Маккиннон, Андре Бураковски и Микко Рантанен.
Таким образом, Капризов стал первым новичком в истории «Уайлд», трижды набравшим три очка в одном матче.
Ранее сообщалось, что Малкин приступил к тренировкам на льду впервые после травмы.