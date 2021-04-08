Малкин приступил к тренировкам на льду впервые после травмы

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин впервые после травмы приступил к тренировкам на льду.
Малкин приступил к тренировкам на льду впервые после травмы
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба НХЛ, для Малкина это первый выход на лёд с 16 марта, когда он травмировался в матче с «Бостон Брюинз».

После того россйиский форвард был помещён в  долгосрочный список травмированных, и не может быть выведен из него не ранее 11 апреля.

В нынешнем сезоне на счету Малкина 24 (8 + 16) очка в 29 сыгранных матчах за «Питтсбург».

Ранее сообщалось, что Панарин набрал четыре очка в матче с «Питтсбургом» и превзошёл достижение Ягра.

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