Малкин приступил к тренировкам на льду впервые после травмы

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин впервые после травмы приступил к тренировкам на льду.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, для Малкина это первый выход на лёд с 16 марта, когда он травмировался в матче с «Бостон Брюинз».

После того россйиский форвард был помещён в долгосрочный список травмированных, и не может быть выведен из него не ранее 11 апреля.

В нынешнем сезоне на счету Малкина 24 (8 + 16) очка в 29 сыгранных матчах за «Питтсбург».

Ранее сообщалось, что Панарин набрал четыре очка в матче с «Питтсбургом» и превзошёл достижение Ягра.