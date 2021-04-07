Бывший врач «Спартака» высказался о ситуации с хоккеистом Емелиным

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен высказал мнение о ситуации с защитником омского хоккейного клуба «Авангард» Алексеем Емелиным, в крови которого были обнаружены наркотические вещества.

«Возможно, что Алексей Емелин занимался самолечением, обычно командные врачи знают, какие препараты разрешены для использования, а какие запрещены. Препараты могли использоваться во время второго матча в качестве обезболивающего, однако если игрок употреблял наркотические вещества, то это подорвёт карьеру спортсмена», — приводит слова Лю «Спорт-Экспресс».

34-летний Емелин обратился в больницу в Казани с высокой температурой 3 апреля после окончания первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса». Ему был поставлен диагноз «токсический шок печени». В настоящее время спортсмен был доставлен в Москву и находится в НИИ им. Склифосовского.

Ранее в МВД Татарстана подтвердили наличие наркотических веществ в анализах хоккеиста Емелина.