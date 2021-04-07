В МВД Татарстана подтвердили наличие наркотических веществ в анализах хоккеиста Емелина

В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Республики Татарстан заявили, что в анализах хоккеиста «Авангарда» Алексея Емелина были обнаружены наркотические вещества.

«У хоккеиста в крови были обнаружены следы наркотических веществ. Материалы исследования переданы в МВД Татарстана. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — сообщили RT в пресс-службе МВД Республики Татарстан.

34-летний Емелин обратился в больницу в Казани с высокой температурой 3 апреля после окончания первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса». Ему был поставлен диагноз «токсический шок печени». В настоящее время спортсмен был доставлен в Москву и находится в НИИ им. Склифосовского.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Авангарда» Емелин недавно перенёс коронавирус.