Источник: хоккеист «Авангарда» Емелин недавно перенёс коронавирус

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Попавший в НИИ им. Склифосовского хоккеист «Авангарда» Алексей Емелин мог накануне перенести коронавирус.
Источник: хоккеист «Авангарда» Емелин недавно перенёс коронавирус
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Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против». Отмечается, что хоккеист «Авангарда» помещён в обсервацию больницы Склифосовского. Утренний тест на коронавирус показал наличие у него большого количества антител IgG. Это говорит о том, что спортсмен совсем недавно перенёс коронавирус и сейчас болезнь подходит к концу. При этом, у него также обнаружено «пограничное количество» антител IgM, наличие которых может свидетельствовать о наличии болезни в настоящий момент. 

34-летний Емелин обратился в больницу в Казани с высокой температурой 3 апреля после окончания первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса». Ему был поставлен диагноз «токсический шок печени».

Ранее «Авангард» выступил с заявлением по ситуации с Емелиным.

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