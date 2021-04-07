«Авангард» выступил с заявлением по ситуации с Емелиным

В ХК «Авангард» выступили с официальным заявлением по капитану команды Алексею Емелину, который был транспортирован из Казани в Москву и помещён в НИИ им. Склифосовского.

«Транспортировка Алексея Емелина из Казани в Москву прошла успешно. В настоящий момент состояние хоккеиста стабильное, продолжаются необходимые процедуры и обследования. Клуб ждёт официальное заключение от врачей НИИ им. Склифосовского по диагнозу Алексея Емелина. В настоящий момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея Емелина наркотических или каких-либо других запрещённых веществ. Также с удивлением наблюдаем в СМИ заголовки о том, что Алексею якобы предстоит операция по трансплантации печени. Клуб не получал никаких документов на этот счёт. Считаем данную информацию провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде», — гласит заявление пресс-службы клуба.

34-летний Емелин обратился в больницу в Казани с высокой температурой 3 апреля после окончания первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса». Ему был поставлен диагноз «токсический шок печени».

Ранее сообщалось, что у хоккеиста «Авангарда» Емелина обнаружены следы наркотических средств.